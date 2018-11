Venerdì 9 Novembre 2018, 16:32

«Di Maio vive in una casa abusiva, ma è un abusivo a sua insaputa». Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ai microfoni di Lira Tv, in merito alla casa di famiglia di Di Maio, dove un intero piano risulta condonato. «Di Maio ha detto che era piccolino quando è successo - ha affermato - ma sono 150 metri non è una fesseria, questo è un abuso ben pensato, un piano intero». «Gridano onestà poi fanno il condono edilizio, fiscale, hanno stipendi d'oro - ha concluso - e l'Italia sembra narcotizzata, ma finirà l'anestesia, la vita tornerà a essere quella lontana da Twitter e Facebook».