Condono fiscale, stop del Comune di Napoli: «Norma ingiusta»

Venerdì 29 Marzo 2019, 07:30

I napoletani possono dire addio al mini-condono sulle liti fiscali previsto nell'ultima Finanziaria. L'assessore al Bilancio Enrico Panini fa scattare il disco rosso e carica a testa bassa il governo: «Vogliono fare la sanatoria con i nostri soldi. Siamo di fronte a una norma profondamente iniqua perché, per la prima volta, si interviene autonomamente riducendo i fondi dei Comuni». Una doccia gelata per chi attendeva l'agevolazione per fare pace con il fisco locale. Niente da fare, le controversie faranno il loro corso nelle aule della giustizia tributaria.