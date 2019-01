Condono, flop riscossione a Napoli: il Comune perde 150 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 7 Gennaio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il condono - è una legge dello Stato e i Comuni la devono solo applicare - è un affare, per Palazzo San Giacomo, perennemente in bolletta, in particolare. L'intoppo arriva quando l'ente locale non è in grado di sbrigare le pratiche ed è il caso del Municipio retto dal sindaco Luigi de Magistris. A Napoli ce ne sono 30mila che risalgono al 1985, 1994 e 2003. Vale a dire che c'è gente che aspetta da 34 a 16 anni di sapere se l'istanza di condono è stata accolta. Il Comune è fermo - in termini di smaltimento - al 2016. Più concretamente il condono vale tra 100 e 150 milioni. In questo contesto a infiammare su Fb il dibattito sul condono è stata la locandina di un convegno postata dall'organizzatore - il consigliere comunale arancione Claudio Cecere - dal titolo equivoco: «Permessi per costruire in sanatoria in zone vincolate» che si terrà sabato 12 al quale è annunciata la partecipazione del sindaco Luigi de Magistris. Locandina ripresa dall'ex consigliere comunale arancione Carlo Iannello sulla sua pagina fb dove si sono azzuffati altri ex consiglieri ed ex assessori arancioni che hanno gridato allo scandalo interpretando il titolo come una autorizzazione a costruire in zone vincolate, con quelli attuali che hanno rintuzzato. La sostanza è che Cecere ha dovuto rifare il titolo della locandina.