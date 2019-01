Martedì 29 Gennaio 2019, 10:31

«Ecco come Lega e Cinque Stelle trattano i cittadini colpiti dalla tragedia di Genova. Per loro niente proroga della sospensione delle tasse, per i condoni a Ischia invece pronti a tutto». Così su twitter il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina.