Una delibera nuova di zecca - che approderà domani in commissione urbanistica - dove per sbloccare le 86mila pratiche di condono che valgono in linea teorica circa 172 milioni - da un lato si incentivano i comunali a smaltirle dando loro il 10% del valore della pratica stessa e dall'altro si attingerà a tecnici esterni elevando la parcella da 250 a 350 euro. «Ma il profilo di questa delibera - racconta Massimo Pepe presidente della commissione urbanistica - è anche politico perché noi mettiamo in campo una proposta con la quale chiediamo alla Soprintendenza di adottare un criterio uniforme per la valutazione delle richieste di sanatoria. Perché mentre la Soprintendenza ragiona e riflette il Comune perde soldi e i cittadini aspettano da 35 anni di sapere se la loro pratica può essere sanata». Pepe è un fiume in piena: «È una follia - spiega - che lo stesso funzionario per due pratiche nello stesso palazzo e nella stessa zona di Napoli dia due pareri diversi, serve uniformità. Vogliamo e dobbiamo uscire dall'immobilismo, alla Soprintendenza faccio l'appello di riprendere in mano un Protocollo di intesa che si rifiuta di aggiornare. Poi se ci vogliono seguire bene, ma noi non resteremo più immobili a guardare come vengono lesi i diritti dei cittadini oltre che gli interessi del Comune».

Procediamo con ordine e cioè dal provvedimento che deve andare in giunta e poi in Consiglio. Al netto dello scontro con la Soprintendenza per la questione del Protocollo - da un anno a Palazzo Reale non accettano più pratiche inviate dal Comune - il Municipio ricorre nuovamente all'esterno per reclutare personale. Si rivolge agli ordini professionali degli architetti, ingegneri, geometri e periti industriali. Palazzo San Giacomo farà una manifestazione di interesse per il reclutamento e coloro che verranno scelti dovranno fare un corso di formazione specifico che riguarda le pratiche di condono. Perché il ricorso all'esterno? Perché gli uffici del Municipio retto dal sindaco Gaetano Manfredi sono sguarniti e non c'è possibilità di assumere. E le pratiche non sanate - specialmente quelle sottoposte a vincolo della Soprintendenza circa 20mila - potrebbero costituire motivo di mancato incasso da parte dell'Ente da dove non si esclude di sottoporre la vicenda alla magistratura contabile. «La prima delibera che abbiamo fatto un anno fa - racconta ancora Pepe - con la quale abbiamo dato il via libera all'autocertificazione per alcune fattispecie di pratiche ci ha fatto incassare in 9 mesi dell'anno scorso 1,3 milioni. E questo significa che semplificare e dare risposte rapide aiuta le casse dell'Ente ma soprattutto da la possibilità ai cittadini di sanare le loro pendenze. Ecco, noi vogliamo dialogo e semplificazione perché oltre un quarto di secolo di attesa per i napoletani mi sembra abbastanza per avere una risposta». Gli atti concreti del Comune, in buona sostanza, sono questi: aumenta la parcella per i tecnici privati da 250 a 350 euro per ogni singola pratica. Ai Comunali che volessero partecipare andrà invece il 10% della stessa, cioè se la pratica vale 2000 euro ne avranno 200. Il Comune deve smaltire 86mila pratiche di cui 20mila in zona vincolata. Calcolando che ogni pratica in zona vincolata vale mediamente appunto 2.000 euro gli incassi ammonterebbero a 40 milioni. Il Comune oggi smaltisce mediamente 700 pratiche l'anno. Conta di arrivare almeno a 2.000 e incassare 5,2 milioni l'anno con i quali autofinanziare le spese per smaltire le pratiche rimpinguando allo stesso modo le casse. Tutto scritto in delibera anche i 5 punti in cui si formulano le critiche alla Soprintendenza. Il primo è molto indicativo del clima tra le parti: «L'indisponibilità da parte della Soprintendenza ad esprimersi nell'ambito di un solo atto sia relativamente alla valutazione di natura paesaggistica che di natura archeologica».