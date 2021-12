«Esprimiamo soddisfazione nell'apprendere dall'assessore all'agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo che il programma di sviluppo rurale Campania 2014-2020 ha raggiunto un livello di spesa pubblica di un miliardo e 250 milioni, centrando e superando di 90 milioni il target di spesa assegnato per il 2021 e mettendo al sicuro tutte le risorse del fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale spettanti al settore agricolo regionale».

È quanto afferma il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano, alla notizia - diffusa poco fa da Regione Campania - del superamento della soglia di disimpegno automatico del feasr da parte del programma di finanziamenti europei e nazionali dedicato agli investimenti delle imprese agricole e del mondo rurale. «Dopo questa buona notizia - aggiunge Marzano - attendiamo la pubblicazione del calendario degli avvisi pubblici e dei bandi per l'estensione del psr Campania al biennio 2021-2022, già annunciati dall'assessore Caputo, al quale rinnoviamo la stima per come sta affrontando la ristrutturazione di un programma che pure ha avuto non facili vicissitudini in un recente passato».