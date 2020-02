Confcommercio, veleni e liti al vertice: è bufera dopo le dimissioni di Vernetti

Pochi poteri gestionali, diversa visione sulle azioni da intraprendere e un commissariamento troppo ingombrante. Questi alcuni dei motivi che sarebbero alla base delle dimissioni dell'ex presidente di Confcommercio di Napoli e provincia, Massimo Vernetti. L'imprenditore napoletano ha lasciato l'incarico dopo essere stato un anno alla guida della Confederazione delle imprese: era stato eletto il 28 gennaio 2019 con voto unanime e ha lasciato così ha motivato l'addio, per «importanti e sopraggiunti impegni professionali».

In realtà il terremoto in Confcommercio non è iniziato ieri con le dimissioni di Vernetti, e non terminerà con l'addio dell'industriale. Prima di lui, lo scorso 17 febbraio, si era già dimesso un altro consigliere: Angioletto De Negri, imprenditore del settore turismo, amministratore unico di Progecta e presidente della Bmt (Borsa Mediterranea del Turismo) e, pare, che la prossima settimana siano pronti a lasciare altri due consiglieri. Uno di questi dovrebbe essere Alessandro Guglielmini, di 50 Kalò, che ha di fatto già rassegnato le dimissioni nella chat condivisa con il gruppo dei vertici di Confcommercio. De Negri, dopo il suo addio, ha fatto sapere come «la figura del commissario» non desse libertà di movimento al presidente, sottolineando che «un imprenditore come Vernetti avrebbe dovuto avere maggior possibilità di poter fare, per portare risultati». Dunque una convivenza difficile quella tra Vernetti e le due figure di riferimento della Confederazione regionale, il commissario di Confcommercio Campania, Giacomo Errico, e il direttore generale Pasquale Russo. L'ex presidente ha sofferto la mancanza di autonomia nelle scelte e i continui, e ripetuti, bracci di ferro: «Lì si va uno contro l'altro» ha evidenziato De Negri. Lo stesso statuto prevede che la cassa ed il personale siano gestiti direttamente dalla federazione regionale, lasciando al presidente del mandamento provinciale un ruolo di rappresentanza. Vernetti è stato di fatto un ministro senza portafoglio.

«Ho conosciuto tanti consiglieri e tante persone per bene dice Vernetti che hanno mostrato entusiasmo e generosità dando impulso a Confcommercio Napoli, che di fatto era un po' scomparsa. Devo però anche ammettere che così com'è strutturata oggi Confcommercio non sta in piedi. Il concetto che un leader sia continuamente bloccato non fa funzionare l'associazione. Lo statuto è vecchio e non sta al passo con i tempi. I corpi intermedi, non solo in Confcommercio, sono in grande crisi perché non hanno contatto con i territori. Andrebbe rivisto tutto il sistema».

Il direttore generale Russo mira a chiarire come «Vernetti abbia sottoscritto le dimissioni motivandole con impegni lavorativi» aggiungendo: «Mi ha anche sorpreso quello che ha dichiarato. Nei rapporti tra le persone ci sono dinamiche e confronti anche tra chi ha idee diverse rimarca Russo, che poi replica rispetto alle polemiche - Abbiamo un consiglio in Confcommercio di 50 persone, se due di queste ritengono che l'associazione non dia libertà, possono anche andare via. Non è obbligatorio, ma volontaristico, far parte di Confcommercio». Intanto un funzionario della Camera di Commercio fa sapere che è già stata avviata «la procedura di decadenza» di Confcommercio dalla rappresentanza in Camera di Commercio. Difatti la Confederazione delle imprese detiene un seggio nell'Ente camerale, rappresentata da Errico per conto di Fit (federazione italiana tabaccai), mentre Russo rappresenta Fai Confcommercio. La Confederazione dovrebbe decadere a causa della reiterata assenza in Consiglio.

