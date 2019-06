Confindustria, Grassi apre l'assemblea di Napoli: «Mancato decollo infrastrutture causa del declino del Sud»

Martedì 4 Giugno 2019, 14:28

«Il mancato decollo delle infrastrutture e dei servizi materiali e immateriali è stata una delle cause prioritarie del declino di Napoli, del Sud, di buona parte del Paese. Il loro rilancio sarà il trampolino per una nuova stagione di sviluppo e su questo continueremo a impegnarci». Così il presidente dell'Unione industriali di Napoli, Vito Grassi, nella sua relazione all'assemblea.Infrastrutture e innovazione sono i temi centrali dell'assemblea e - ha sottolineato Grassi - «sono le leve strategiche per la crescita dell'Italia e, in particolare, del Meridione. Il Paese deve dotarsi di reti e connessioni materiali e immateriali che colleghino le città del Sud con il resto del Paese e dell'Europa, di piattaforme tecnologiche per consentire lo sviluppo dei traffici e del business su scala globale, di un'efficiente e completa rete dei trasporti e della logistica. Le infrastrutture sono fondamentali per la crescita del Mezzogiorno».Da Grassi è stata evidenziata «la necessità di superare la condizione di farraginosità delle procedure imposte dall'attuale assetto normativo con conseguente insostenibile lentezza nella realizzazione delle opere pubbliche, di eliminare i vincoli europei sugli investimenti pubblici strategici e di rimuovere gli ostacoli alla realizzazione di investimenti di interesse pubblico effettuati da grandi fondi internazionali in una logica di partenariato pubblico-privato».