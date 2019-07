Confindustria-Pascale, binomio nel segno della diagnosi precoce

Mercoledì 10 Luglio 2019, 10:43

Confindustria Campania nell'ambito delle attività volte a tutelare il benessere e la salute delle donne lavoratrici, ha siglato un protocollo di intesa con l'Istituto dei tumori di Napoli. Dal prossimo settembre il Pascale offrirà gratuitamente prestazioni specialistiche e strumentali per le dipendenti delle aziende associate a Confindustria. Si inizia con la diagnosi precoce del tumore al seno.L'accordo è stato siglato dal presidente di Confindustria Campania, Vito Grassi e dal direttore del polo oncologico, Attilio Bianchi. L'attività di prevenzione sarà coordinata dal direttore di dipartimento di Senologia dell'Irccs partenopeo, Michelino de Laurentiis e dal chirurgo Raffaele Tortoriello. L'iniziativa è stata fortemente voluta da Marta Catuogno, presidente dell'Aidda, l'associazione imprenditrici e donne dirigenti d'azienda.«Continuiamo - dice il manager Bianchi - nella nostra traiettoria di proiettare le professionalità del Pascale oltre la collina. Ringraziamo Confindustria Campania e Aidda, per la sensibilità e la attiva collaborazione. Intercettare in tempo un cancro vuol dire salvare una vita».