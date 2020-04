Confindustria, Grassi va con Bonomi: via alla successione a Napoli

Anticipazioni confermate, Vito Grassi è il nuovo presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali di Confindustria e come tale anche vicepresidente di diritto dell'Associazione. La carica è biennale ma potrà essere confermata per altri due anni. Automaticamente, in base allo Statuto, dovrà dimettersi da presidente dell'Unione industriali di Napoli essendo incompatibile con il nuovo incarico. Grassi conserverà invece la carica di presidente di Confindustria Campania che peraltro era il presupposto per così dire tecnico dell'elezione di ieri, avvenuta ovviamente in streaming e con un leggero anticipo rispetto alle previsioni. Si riteneva infatti che sarebbe coincisa con la presentazione al Consiglio generale, prevista per domani giovedì, della squadra del nuovo presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nella quale Grassi è destinato ad essere uno dei maggiori punti di riferimento.

In realtà sembra che ad anticipare la procedura sia stata l'esigenza di non appesantire la piattaforma telematica sulla quale anche la più rappresentativa Associazione imprenditoriale italiana è di fatto costretta ad operare ormai da settimane per via dell'emergenza da Covid-19. Il passaggio ufficiale di consegne, anche questo in streaming, tra Vincenzo Boccia e Bonomi resta invece confermato per il 20 maggio.



(uno per ogni presidente regionale di Confindustria), quattro gli astenuti. Succede al bolzanino Stefan Pan che di fatto è stato il primo presidente del Consiglio delle regioni, nato nell'ambito della riforma di Confindustria e sulle ceneri, se così si può dire, del Comitato Mezzogiorno che in precedenza aveva rappresentato le istanze degli imprenditori meridionali a viale dell'Astronomia (ultimo presidente l'editore barese Alessandro Laterza). Legato da vecchia amicizia a Bonomi, forte del sostegno compatto che gli industriali campani hanno dato all'imprenditore milanese (a differenza ad esempio di pugliesi e siciliani), Grassi ha potuto contare su molti buoni uffici, a partire da quelli del suo predecessore a palazzo Partanna, Ambrogio Prezioso, per farsi ulteriormente conoscere. Non lo attende un compito facile considerato che nel Consiglio si riflettono le istanze di tutte le regioni in ordine ai problemi dei loro territori e che soprattutto in questa fase tensioni e attese si rincorrono. La scelta di Bonomi di puntare sul titolare della Graded (insieme al fratello) è sicuramente un riconoscimento al ruolo dell'industria nel Mezzogiorno.

Ma Grassi sa bene che dovrà esercitare il suo ruolo super partes, con il vantaggio di poter capitalizzare non solo l'esperienza accumulata a Palazzo Partanna negli ultimi due anni o nella sua veste di imprenditore ma anche le mutate condizioni del dibattito tra imprese e Stato per effetto del Coronavirus. Sembrano in altre parole lontanissimi i tempi in cui il Nord spingeva per l'autonomia differenziata delle Regioni, tema che Grassi peraltro ha affrontato a viso aperto, primo tra gli industriali del Mezzogiorno, aprendo una linea di confronto con i colleghi settentrionali che sicuramente gli è stata utile anche ai fini elettorali. L'emergenza sanitaria ha dimostrato che il ruolo dello Stato era e rimane fondamentale al di là e al di sopra delle rivendicazioni, spesso discutibili, di alcune Regioni. E questa svolta, per quanto obbligata, condizionerà molto il futuro dialogo tra gli industriali di tutta Italia.

Per la successione alla guida dell'Unione industriali di Napoli le procedure scatteranno praticamente dal 21 maggio e dovrebbero concludersi nel giro di un e o poco più, tra nomina dei saggi, consultazione degli associati, indicazione dei candidati e loro presentazione prima del voto definitivo. Al momento resta in piedi l'ipotesi di Luca Moschini, patron del gruppo Laminazione Sottile e già vicepresidente di Prezioso.

Ultimo aggiornamento: 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA