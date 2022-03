Congresso Cisl Campania, Carfagna: «Pnrr speranza per il Mezzogiorno»

«Oltre le angosce di questi giorni vedo almeno due concreti elementi di speranza per il Mezzogiorno e in particolare per la Campania, che è tra i principali beneficiari degli investimenti Pnrr derivanti dalla quota Sud nel capitolo forse più rilevante, quello delle infrastrutture». Così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, in un video messaggio al congresso della Cisl Campania.

«Chi come voi cerca ogni giorno di interpretare il desiderio di riscatto del Mezzogiorno - ha aggiunto Carfagna - non può che vedere in questi strumenti e progetti occasioni irripetibili per abbattere il muro invisibile che separa il Nord dal Sud e che tiene lontani tanti cittadini dall'accesso a diritti fondamentali».

«Il secondo motivo di speranza per il Sud - ha detto ancora Carfagna - è che: questo governo ha spezzato uno stereotipo, ha rovesciato la prospettiva con cui i governi italiani hanno sempre guardato al Mezzogiorno. Non vede più il Sud come una zavorra da accontentare con qualche sussidio, ma come un secondo motore dello sviluppo nazionale da accendere al più presto». «In questo contesto la Campania, che già si avvale di una posizione di eccellenza in molti settori, può avere un ruolo speciale se avrà il coraggio e l'energia di assumerselo».