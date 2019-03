Congresso delle famiglie, la sfida di de Magistris: «A Verona per manifestare indignazione»

Mercoledì 27 Marzo 2019, 14:27

«Saremo a Verona come amministrazione e come demA a rappresentare la nostra indignazione nei confronti di questo governo che oltre ad essere il più nero della storia della Repubblica è il Governo che maggiormente ci sta riportando al Medioevo». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando del Congresso sulle Famiglie in programma a Verona questo fine settimana.De Magistris ha sottolineato che il governo «sostiene apertamente questa iniziativa visto che saranno diversi gli esponenti dell'esecutivo presenti ed aveva addirittura concesso il patrocinio della presidenza del Consiglio che poi il premier Conte ha dovuto ritirare dopo una sollevazione popolare».Secondo il sindaco, «torniamo ai tempi di Giordano Bruno. Questi sono pericolosi per gli altri ma forse anche per loro stessi perché non so fino a che punto si rendono conto di che cervello miope e piccolo sono dotati». Rispetto alla presa di distanza espressa dal vicepremier Luigi Di Maio, de Magistris ha affermato: «Non è sufficiente prendere le distanze. Io non riuscirei a stare insieme a chi si ispira a una mentalità così mentecatta, oscurantista, da Medioevo secondo cui il pericolo per la famiglia è costituito dalle donne che lavorano, dal divorzio e dagli omosessuali».