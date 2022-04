Congresso Fit-Cisl a Sorrento: trasporto pubblico locale protagonista

Il trasporto pubblico locale sarà il tema portante della tavola rotonda del secondo giorno di lavori del XII Congresso della Fit-Cisl, in corso a Sorrento. Domani, martedì 5 aprile, dopo un focus su: «Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro», a cura della professoressa Mara Lombardi della Sapienza di Roma, previsto per le 9, si terrà alle 11 la tavola rotonda sul tema «Posizionamento e prospettive del trasporto pubblico locale in Italia».

APPROFONDIMENTI CAMPANIA GECA sas, azienda leader nel trasporto marittimo I TRASPORTI Metropolitana linea 1 Napoli: ancora disagi sul servizio per le prove... I TRASPORTI Corse aggiuntive per gli studenti: niente stop con la fine...

Dopo l'introduzione di Carlo Carminucci, direttore ricerche di Isfort, intervengono Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl, Mauro Bonaretti, capo dipartimento per la Mobilità sostenibile del Mims, i presidenti di Asstra e Agens Andrea Gibelli e Arrigo Giana, Angela Stefania Bergantino, professoressa di Economia applicata all'Università di Bari. È anche previsto l'intervento in videoconferenza di Bernardo Giorgio Mattarella, professore di Diritto amministrativo alla Luiss di Roma, e di Giuseppe Vinella, Presidente di Anav.