Sabato 6 Luglio 2019, 14:58

È stata consegnata ieri, alla commissione regionale congressuale del Psi della Campania, la mozione che candida alla Segreteria Regionale del Psi il napoletano Michele Tarantino.Vicesegretario uscente, risulta il candidato unitario del partito campano per il Congresso regionale convocato per sabato 13 luglio, dalle ore 10:30, a Napoli presso lo Stelle Hotel in Corso Meridionale 60/62.Tarantino, classe ‘73, è dirigente aziendale e più volte è stato consigliere circoscrizionale di Napoli. Eletto allo scorso congresso vice segretario regionale su proposta di Marco Riccio, da sabato 13 luglio assumerà la guida del partito in Campania.