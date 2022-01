Congresso regionale della Fp Cisl a Pozzuoli: «Subito un piano straordinario per le assunzioni»

La Funzione pubblica della Cisl della Campania terrà giovedì 13 gennaio, con inizio alle 9,30 presso l’hotel «Gli Dei» in via Coste d’Agnano a Pozzuoli, il VI congresso regionale della federazione per l’elezione del nuovo gruppo dirigente e la definizione della piattaforma programmatica d’azione per il prossimo quadriennio.

APPROFONDIMENTI L'INCONTRO Vesuvio, Pompei, Napoli: i sindacati si confrontano sui progetti LA VIABILITÀ Sciopero Anm del 14 gennaio: stop a metro linea 1, bus e funicolari LO SVILUPPO Contratto istituzionale di sviluppo Vesuvio Pompei Napoli: Cgil, Cisl...

Ai lavori, a cui prenderanno parte 77 delegati in rappresentanza dei circa 30mila iscritti alla categoria, interverranno il leader nazionale Maurizio Petriccioli e la segretaria generale della confederazione campana Doriana Buonavita.

«All’interno della Fp Cisl – sottolinea il segretario generale locale Lorenzo Medici – siamo la regione con la più alta percentuale di iscritti in tutta Italia, con un crescita di 5mila adesioni a fronte di oltre 10mila posti in meno, soprattutto nella sanità e negli enti locali, in conseguenza del blocco del turn over che da anni vige in Campania. È un dato che ci riempie di orgoglio, e che ci stimola a dare ancora di più, soprattutto sul versante della capacità di proposta».

LEGGI ANCHE Cisl Campania a De Luca: «Basta giochi cromatici sulla pelle dei cittadini»

Al centro della riflessione congressuale, la necessità di definire un piano straordinario di assunzioni, in particolare nei settori della sanità e delle autonomie, che presentano buchi di organico spaventosi e hanno difficoltà enormi a rispondere alle legittime aspettative dei cittadini.

«Bisogna – dice Medici – vararlo subito. Non si può più aspettare perché sono a rischio i servizi pubblici, e perché gli operatori sanitari sono ormai allo stremo delle forze dopo due anni di impegno eccezionale per il contrasto al Covid. Siamo di fronte ad emergenze vere, a fronte delle quali non si può girare la faccia dall’altra parte, pronti a mobilitarci di nuovo se le istituzioni locali continueranno a non dare risposte».