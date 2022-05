Un passo importante, un segnale decisivo. Finalmente sarà firmato il protocollo d'intesa tra il Comune di Napoli e il Coni Campania. Tanti i temi condivisi, molteplici gli obiettivi, numerosi i propositi da perseguire. In primis l’affermazione dello sport quale diritto del cittadino, con l’idea ambiziosa di implementare la parità di genere attraverso la pratica sportiva. E ancora la gestione degli impianti, nell’ottica dell’efficienza, della polifunzionalità e della modernità, da parte delle associazioni, delle società e delle Federazioni.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Tasse a Napoli, Baretta: «Irpef, così vogliamo... L’EVENTO Pizza da Sorbillo per il Cavaliere in un bagno di folla: «Sei... IL CASO Tributi locali: a Bacoli sette diffide di chiusura a ristoranti, bar...

Prioritario (e non solo teorico) il riconoscimento della funzione sociale dello sport per assicurare il mantenimento e il miglioramento delle condizioni psico-fisiche di tutti. Si pongono in essere iniziative congiunte e una programmazione di interventi da effettuarsi sull’impiantistica, che sarà fruibile e al servizio dell’intera collettività. Aggregazione, inclusione sociale e un piano d’azione per la realizzazione di tali finalità.

L’iniziativa sarà illustrata martedì 24 maggio (ore 12.30) presso l'Antisala dei Baroni al Maschio Angioino. Interverranno il sindaco Gaetano Manfredi, l'assessore allo sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante, e il presidente Coni Campania Sergio Roncelli. Alla conferenza stampa di presentazione prenderanno parte i componenti della giunta e del consiglio regionale del Coni Campania, titolati campioni olimpici come Patrizio Oliva, oro a Mosca 1980, Pino Porzio, oro a Barcellona 1992, Pino Maddaloni, oro a Sydney 2000, Diego Occhiuzzi, argento e bronzo a Londra 2012 e bronzo a Pechino 2008, Sante Marsili, argento a Montreal 1976 e Collare d’oro al merito sportivo, nonchè il maestro Giuseppe Marmo, Stella d’oro al merito sportivo, e Luca Piscopo, coordinatore tecnico delle Fiamme Oro.

Ci si appresta a conseguire un grande risultato per garantire, tutelare e rendere sempre più accessibile a tutti il diritto allo sport.