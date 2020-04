Consegne a domicilio vietate in Campania, De Luca non arretra e scatta il ricorso al Tar

Il food delivery resta vietato, ma è battaglia legale con la Regione. Nelle scorse ore è infatti partito il ricorso al Tar da parte di un noto commerciante partenopeo per «la carenza di motivazioni dell'ordinanza della Regione e per la discriminazione delle aziende campane rispetto a quelle del resto d'Italia», dove è permesso consegnare cibo a domicilio. La scorsa settimana, con la discesa in campo di alcuni big della ristorazione e della pizza, al palo solo a Napoli e in Campania, Confcommercio e Confesercenti avevano chiesto «l'apertura di un dialogo con Palazzo Santa Lucia», proponendo la data del «13 aprile, giorno di Pasquetta, per una possibile ripartenza del cibo d'asporto». «Per ora abbiamo reiterato le ordinanze - spiegano dalla presidenza della Regione - Valuteremo step by step eventuali cambiamenti, in funzione dell'evolversi della situazione sanitaria».



. Nel mezzo della questione tutta campana, di fatto, nei giorni scorsi è partito il ricorso. Al Tar è stata chiesta «la sospensione dell'ordinanza che vieta la consegna del cibo d'asporto in Campania», che avrebbe richiesto un provvedimento di «somma urgenza» da parte del giudice monocratico. «Non si ravvedono gravi motivi per procedere d'urgenza», ha risposto il Tribunale. La partita legale, però, non è chiusa: «Pur avendo respinto la richiesta della sospensiva - spiega il ricorrente, che preferisce restare anonimo - Il Tar non è entrato nel merito della decisione. E ha fissato un'udienza per discuterne il 21 aprile». Il punto chiave del ricorso, dunque, sta nella «discriminazione che si è verificata tra ristoratori campani e quelli delle altre regioni d'Italia - prosegue il ricorrente - Un'azienda romana o pugliese poteva consegnare a domicilio a Napoli i prodotti pasquali».Segnalate, a ridosso di Pasqua, alcune infrazioni del codice 10, che consente ad alcune grandi aziende alimentari la «produzione senza vendita al dettaglio». Divieti e violazioni a parte, la situazione dei ristoratori campani si è complicata con il prolungarsi delle restrizioni: il tempo ha diviso il fronte. Il 10 marzo era stato creato su Whatsapp un gruppo intitolato «Bpu» («Brand Partenopei Uniti») cui avevano preso parte 300 esercenti della filiera della ristorazione. Il gruppo, nato con l'hashtag Napoli si ferma, si era schierato in modo compatto per il «no al delivery» fino a fine marzo. Ma dal primo aprile la compattezza del fronte degli esercenti è venuta meno, e si è creata una scissione proprio sul food delivery, mettendo su fronti opposti i ristoratori tradizionali e quelli del cibo a domicilio. Il Bpu si è sciolto 4 giorni fa, dopo un acceso dissidio sull'invio di una raccomandata arrivata in Regione intorno al 20 marzo: un documento in cui si avallava, tra le altre cose, un «no senza data» al delivery. Proprio l'assenza di una deadline al lockdown totale non è stata accettata da molti degli iscritti al gruppo che «appoggiavano il no al cibo d'asporto come misura di prevenzione sanitaria» fino all'inizio di aprile.Filtra preoccupazione dalle associazioni di categoria, specialmente per la mancanza dell'arrivo della liquidità promessa dalle istituzioni nei giorni scorsi. «La burocrazia è farraginosa - dichiarano Massimo di Porzio di Fipe e Pasquale Russo, direttore di Confcommercio Napoli - Non siamo contenti del fatto che le delivery non riaprano: la riteniamo una disparità rispetto a ciò che è avvenuto nelle altre regioni. Roma fa 4 milioni di abitanti, e alcuni centri storici hanno una densità abitativa pari a quella di Napoli. Lì aver consentito le delivery non ha diffuso il contagio. Lo dimostrano i dati. Inoltre, permettendo le consegne si vedrebbe meno gente in strada». «- dice Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania - L'incertezza ci spaventa enormemente. Il governo deve permetterci di rimanere a casa, anche fino al 3 maggio se necessario, ma come è capitato in altri paesi d'Europa: dando cioè 1500 euro a famiglia e sbloccando subito i fondi delle banche per le imprese».