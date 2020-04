Consegne a domicilio vietato in Campania, l'appello del centrodestra: «Riaprire il delivery»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Una modifica delle ordinanze regionali, con la soppressione del divieto per gli aspetti inerenti la consegna a domicilio dei prodotti tipici delle pizzerie e pasticcerie, presenti sul territorio regionale, in conformità a quanto, già, previsto dai provvedimenti del Governo, compreso l'ultimo dpcm». Così i consiglieri regionali del centrodestra campano in una interrogazione a risposta scritta inviata al Presidente della Regione. L'atto è stato firmato dal Gruppo di Forza Italia, dal Gruppo Caldoro Presidente, dal gruppo Fratelli d'Italia, dai consiglieri di centrodestra del Misto.«I divieti contenuti nelle ordinanze regionali, in special modo quelli concernenti la consegna a domicilio dei prodotti di ristorazione, in particolare per le pizzerie e per le pasticcerie, sembrano - dicono i consiglieri - pesantemente ed immotivatamente penalizzanti ed, anche, in controtendenza rispetto al resto del Paese Italia». «In un contesto di salvaguardia e di tutela della salute pubblica, i predetti servizi, con consegna a domicilio, rappresentano un'idonea soluzione per evitare, anche, sovraffollamenti per file e spese presso supermercati che possono rappresentano un potenziale problema. Tali prodotti - sottolineano-rappresentano un tratto significativo della tradizione napoletana».«Tali comparti - si conclude la nota inviata dall'ufficio del capo della opposizione di centrodestra, Stefano Caldoro - rappresentano non solo fonti di lavoro, gusto e reddito, ma sono parte sostanziale della tradizione della nostra Regione, un'arte che non ha pari nel mondo, che affonda la sua base in origini antiche e tramandate da generazione in generazione».