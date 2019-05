L'auto della consigliere DemA de Majo in divieto di sosta davanti al Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 4 Maggio 2019, 08:09 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2019 08:11

L'auto della consigliera comunale ferma in divieto di sosta sotto Palazzo San Giacomo. La consigliera è Eleonora de Majo, leader di Insurgencia e fedelissima del sindaco Luigi de Magistris. Dalle immagini, diffuse dal sito Stylo 24 e subito diventate virali sui social, si può notare l'auto ferma proprio sotto il segnale di divieto di sosta, a pochi metri dall'ingresso del Municipio. Foto che hanno subito scatenato polemiche sui social. «Non ho parcheggiato l'auto, ma si tratta di una sosta breve di dieci minuti massimo - ribatte de Majo - come si può verificare dalle telecamere del Palazzo che danno su piazza Municipio. Non a caso l'auto è rimasta aperta, visto che sono sempre stata visibilmente a pochi passi dall'abitacolo».L'episodio è accaduto giovedì scorso, tra le 17,25 e le 17,50. Dall'auto della consigliera sarebbero scese tre persone, tra cui la stessa de Majo e il suo compagno Egidio Giordano, entrambi esponenti di spicco del centro sociale Insurgencia e componenti del direttivo del movimento demA che fa capo al sindaco.Dalle foto appare sul parabrezza dell'auto in bella vista anche il contrassegno per la sosta, rilasciato dall'assessorato alla Mobilità, che permette a tutti i consiglieri comunali e agli assessori di parcheggiare, come da regolare convenzione, all'interno del garage del Maschio Angioino. La de Majo ha quindi preferito fermarsi qualche minuto in piazza anziché recarsi sui cosiddetti spalti, ma la sosta, ancorché breve, era appunto in divieto.