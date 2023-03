Consiglio comunale di Napoli, Flavia Sorrentino e Fiorella Saggese scelgono Napoli solidale

Le consigliere comunali di Napoli Flavia Sorrentino e Fiorella Saggese entrano a far parte del gruppo consiliare «Napoli solidale», che cambia nome in «Napoli solidale - Europa Verde - difendi la città».

Sorrentino e Saggese erano state elette con il Movimento 5 Stelle, per poi seguire Luigi Di Maio nella sua fuoriuscita dal M5S formando il gruppo «Insieme per il futuro».



Oggi il nuovo cambio di gruppo, sempre nell'ambito della maggioranza a sostegno del sindaco Gaetano Manfredi.

«Abbiamo preso atto in consiglio comunale di un'affinità politica e valoriale diventata via via più evidente nel corso di questa prima fase della consiliatura - spiega il capogruppo di Napoli solidale Sergio D'Angelo - pertantoinizia un nuovo percorso comune nel gruppo politico «Napoli Solidale - Europa Verde - Difendi la Città».

Questo ad affermare che il cambio di denominazione non è formale alchimia politicista, ma esprime condivisione di idee e obiettivi all'insegna della sinistra europea, per contribuire al rilancio della nostra comunità.