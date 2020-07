LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 20:44

NAPOLI - Il consigliere regionale del Pdnominato commissario dei democrat di Taranto. A darne notizia il segretario nazionale del Pd,, attraverso una nota nella quale indica Nicola Oddati e Chianese come organismo preposto per sostituire la segreteria provinciale del partito a seguito della dimissioni di Gianpiero Mancarelli. Chianese insieme a Oddati avrà il compito di gestire la fase per il tesseramento per l’anno 2020, il percorso di formazione delle liste e seguire le elezioni regionali 2020. A Chianese poi il compito di avviare il percorso che consentirà l’iter congressuale che porterà alla nomina del prossimo segretario provinciale a Taranto.Chianese, consigliere regionale uscente, non si ricandiderà dunque alle prossime regionali in Campania. Questa nomina – su indicazione appunto del segretario Zingaretti – mette chiaramente nelle condizioni il neo commissario Chianese di sostenere alle prossime regionali i candidati dell’area Zingaretti a Napoli, non essendo coinvolto in prima persona nella corsa per la riconferma.