Consiglieri comunali senza biglietti Napoli-Milan: effetto della frattura con De Laurentiis

Martedì 21 Agosto 2018, 08:30

Niente biglietti di Napoli-Milan per i consiglieri comunali. L'ennesimo strappo tra il Comune e la SSC Napoli, figlio della mancata firma della convenzione per l'utilizzo dello stadio San Paolo (prevista per il 1 agosto scorso), ha portato ad una svolta inaspettata. Per la prima volta dopo sette anni l'amministrazione decide di rinunciare ai tagliandi omaggio di tribuna autorità.Al sindaco de Magistris non sono andate giù le boutade del patron del calcio Napoli degli ultimi mesi: dalle accuse piovute sul fratello Claudio, fino allo scontro consumatosi il 1 agosto, giorno in cui si sarebbe dovuto firmare l'accordo tra le parti. Un litigio furibondo fece saltare il banco. Da allora il gelo.Dopo un lungo confronto telefonico tra il sindaco de Magistris e il suo fedelissimo capo di gabinetto Attilio Auricchio è arrivato il verdetto. La comunicazione ai consiglieri è partita ieri mattina tramite mail, a firma dello stesso Auricchio. Poche righe, ma con un messaggio chiarissimo. «Si informa che, allo stato, in assenza di accordi specifici con la SSC Napoli, non saranno disponibili i tagliandi di ingresso relativi all'incontro di calcio Napoli-Milan di sabato 25/8/2018».Senza convenzione, l'ultima risale al 2016 e deve essere ancora regolarizzata, il club sarà costretto a pagare l'affitto dello stadio a domanda individuale, ovvero partita dopo partita. Con costi maggiori, perché oltre al canone fisso dovrà versare il 10 per cento dell'incasso a Palazzo San Giacomo. Se si fosse arrivati alla firma dell'accordo la società avrebbe potuto invece pagare un canone forfetizzato, calmierato, per il periodo dei lavori e certamente i costi si sarebbero notevolmente abbattuti.