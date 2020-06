Consiglio comunale a Napoli, il Pd raccoglie firme per sfiduciare de Magistris

«Il Pd annuncia la raccolta di firme per sfiduciare l'amministrazione comunale e il sindaco. Ancora una volta il Pd napoletano lo fa in alleanza con la Lega di Salvini e Fratelli d'Italia di Meloni. Sono sconcertato. Ancor di più perché annunciato sulla stampa il 2 di giugno, Festa della Repubblica e della Costituzione nata con la lotta Partigiana» afferma, in una nota, il consigliere comunale Mario Coppeto.



«Continuo a pensare che la strada da percorrere in questi mesi che ci separano dalla scadenza naturale del mandato amministrativo della città di Napoli sia quella di condividere un programma di fine mandato ed in aderenza alla Fase 2 post Covid» aggiunge Coppeto. «In gioco ci sono le sorti di migliaia di lavoratrici e lavoratori, di tante attività produttive, di imprese sociali e di donne e uomini in carne ed ossa che chiedono alla politica soluzioni. In questo modo si offre il fianco solo al lato oscuro della politica (the dark side of politics) che trascina nel gorgo anche le istituzioni» conclude Coppeto.