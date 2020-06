Consiglio comunale anti-camorra, strappo del Comune di Acerra: il vescovo non invitato

Prove tecniche di distensione dopo le polemiche dei giorni scorsi tra maggioranza e opposizione e che hanno coinvolto, suo malgrado, anche il vescovo Antonio Di Donna. Alle 9 di stamani sono stati convocati di nuovo i capigruppo consiliari. A chiamarli, tre ore prima del consiglio comunale interamente dedicato alla camorra e all'escalation criminale ad Acerra, è stato il presidente dell'assemblea, Andrea Piatto, per tentare di trovare una posizione comune tra i due schieramenti.

Un'emergenza criminalità che aveva spinto monsignor Di Donna, in ben due occasioni, l'ultima volta addirittura in chiesa in presenza del sindaco Raffaele Lettieri, a chiedere che sul tema fosse dedicata una seduta del consiglio. Ieri, su richiesta del Pd, si sono già incontrati i capigruppo di minoranza per tentare di redarre un documento comune. Al consiglio fissato per le 12 di stamani potranno partecipare anche partiti, sindacati, scuola e associazioni tramite loro contributi inviati precedentemente all'ufficio di presidenza. Alla seduta non sono state invitate però personalità esterne e nemmeno il vescovo Di Donna, che per primo aveva esortato ad «accendere i riflettori» sull'emergenza criminalità in città.

«È giusto che si riunisca il consiglio comunale dopo l'appello del vescovo, la camorra è pronta a sfruttare l'emergenza sanitaria e le nuove povertà emerse. La camorra vive in mezzo a noi e il buon nome delle città non sta nel negare la sua esistenza, ma nel combatterla», spiega Antonio Bassolino, nel ricordare la marcia ad Ottaviano partita 38 anni fa da Acerra insieme a don Riboldi. L'ex presidente della Regione ha partecipato insieme all'ex procuratore di Nola, Paolo Mancuso, oggi presidente provinciale del Pd, a una tavola rotonda in streaming promossa l'altra sera dalla locale sezione del partito. «La camorra ad Acerra esiste ed è pericolosa. Non ci sono più i grandi capi, ma tre piccole bande capaci di far male più delle vecchie, specialmente agli esercenti. Bisogna occupare quegli spazi sociali, prima che lo faccia la criminalità», ammonisce Mancuso.



Monsignor Di Donna, giovedì scorso nella sua ultima omelia aveva ribadito l'opportunità di dedicare all'emergenza camorra un'apposita seduta di consiglio comunale. E aveva manifestato il suo rammarico per quanto accaduto nell'ultima riunione dell'assemblea, quando il capogruppo del M5s, che avrebbe voluto parlare di criminalità dopo l'ultimo omicidio, era stata messa tacere da Piatto ed era stata accusata di avere atteggiamenti camorristici perché, secondo il presidente, voleva imporre argomenti non presenti all'ordine del giorno. Solo alla fine della seduta, Auriemma fece le sue comunicazioni. Ma tanto è bastato per indurre Piatto a inviare, polemicamente, al vescovo la trascrizione della seduta del consiglio in cui si evincerebbe che «i consiglieri dell'opposizione che hanno chiesto di parlare, su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, l'hanno fatto nei tempi e nei modi previsti dal regolamento». Il vescovo, dal canto suo, ha preferito non replicare. Ma le tensioni restano.

Intanto ad alimentare la tensione ci ha pensato anche una lettera anonima inviata al giornalista del Roma Nino Pannella, a suo fratello e a un esercente di un bar del quartiere di San Cuono. «Continueremo con il nostro massacro, uccidendo i capifamiglia sotto gli occhi dei propri familiari e sotto le loro abitazioni», è il messaggio che rivendica l'ultimo omicidio di Pasquale Tortora, il fratello del boss Domenico, ma anche quelli di Vincenzo Mariniello, rampollo del clan dei «Cammuristielli», e di Giuseppe Avventurato, omicidi avvenuti tra dicembre dell'anno scorso e febbraio. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della stazione guidati dal maresciallo Giovanni Caccavale che hanno acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso di cui è dotata l'abitazione del giornalista, già minacciato una decina di giorni fa da un malvivente che aveva citato in uno dei suoi articoli. Nella lettera sono contenute anche minacce ai pentiti di camorra e ai loro familiari a cui si intima di lasciare Acerra per evitare guai. L'autore della missiva racconta di avere solo 30 anni e di essere a capo di uomini pronti a tutto.

