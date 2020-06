Consiglio comunale di Napoli, l'opposizione raccoglie le firme per le dimissioni per mandare a casa de Magistris

Davanti a un notaio nell'Antisala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, alcuni consiglieri comunali di Napoli dei gruppi di opposizione stanno presentando le firme per le dimissioni. In caso di raggiungimento del numero di 21 firme, il Consiglio comunale di Napoli sarebbe sciolto, ponendo così fine all'amministrazione di Luigi de Magistris, in carica da giugno 2011. Il primo a firmare è Stanislao Lanzotti, capogruppo di Forza Italia, seguito da Marco Nonno e Andrea Santoro di Fratelli d'Italia, Domenico Palmieri del gruppo Napoli Popolare e Aniello Esposito, capogruppo del Partito democratico. Dal momento in cui viene protocollata la prima firma, ci saranno cinque giorni di tempo per consegnarle rendendo effettive le dimissioni. Quest'ultimo passaggio, hanno fatto sapere i consiglieri di opposizione, avverrà solo in caso di raggiungimento delle 21 firme.

LEGGI ANCHE De Magistris incontra gli stagionali di Capodichino

Il fronte dell'opposizione non si è però mostrato compatto durante la seduta del Consiglio comunale, con un battibecco in particolare tra Lanzotti e Matteo Brambilla del Movimento 5 Stelle, che ha parlato di «sfiducia elettorale» e non politica, richiamando i colleghi a far cadere l'amministrazione «sul rendiconto da approvare entro il 30 giugno e che sancirà il fallimento di questa amministrazione».

Dal canto suo, il sindaco ostenta sicurezza: «Provo un po' di amarezza per il dibattito che ho sentito, amarezza non personale ma per la città - dice - In questo momento, al di là delle comprensibili contingenze politiche, la città non capirebbe un dibattito fondato su posizionamenti politici, dimissioni e sfiducia. Se si dovesse andare in questa direzione sarebbe una sconfitta del Consiglio comunale di Napoli - aggiunge de Magistris - Io però ho fiducia che si possa andare avanti, perché la città ha bisogno di un Consiglio comunale che operi sulle delibere. C'è una maggioranza e un'opposizione, ma in questi momenti così drammatici c'è una città e ci sono gli eletti del popolo. Se oggi il Consiglio comunale dovesse uscire con un documento unitario con il quale ci presentiamo alla città e anche al Parlamento e al governo, io penso che sarebbe una bella pagina dalla terza città d'Italia e dalla capitale del Mezzogiorno».

Ultimo aggiornamento: 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA