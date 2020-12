Consiglio comunale di Napoli, giovedì l'ultima chiamata. Caldoro difende de Magistris: «No al commissario»

La conferenza dei capigruppo ha deciso: la seduta sul bilancio si terrà giovedì e in seconda convocazione sabato. Tra 72 ore - in buona sostanza - il sindaco de Magistris e la sua squadra sapranno se la loro avventura a Palazzo San Giacomo finirà prima del tempo o avranno ancora fiato per arrivare a fine corsa - cioè a maggio - dopo 10 anni senza soluzione di continuità. Allo stato l'ex pm può contare su 19 sì, le opposizioni su 16 no e ci sono 6 indecisi. Tre, quelli Forza Italia, un po' meno indecisi nel mandare a casa il sindaco, anzi potrebbero uscire dalla mitica Sala dei Baroni e far passare il bilancio a de Magistris per evitare l'arrivo del commissario. Tant'è, molta la carne sul fuoco in questo inizio di settimana decisivo per le sorti del Comune perché con de Magistris a casa subito o tra qualche mese la sostanza non cambia: in primavera si voterà e in campo non ci sarà l'ex pm perché ha esaurito il limite dei due mandati. Procediamo con ordine.

A confermare - ce ne fosse ancora bisogno - la linea del partito di Berlusconi - ci pensa ancora una volta Stefano Caldoro sfidante di De Luca alle ultime regionali e capo dell'opposizione di centrodestra all'ente di Santa Lucia: «Su de Magistris siamo molto chiari: saremo opposizione. Mi faccio una domanda: che senso ha con la pandemia e a tre mesi dalle elezioni il commissariamento?». Così Caldoro, intervenuto a Radio Crc. Sull'approvazione del bilancio e il rischio commissariamento del Comune di Napoli, Caldoro non ha dubbi: «Un commissario può solo bloccare la spesa fermando i pagamenti a imprese e cittadini. Poi arriva un nominato da De Luca o dai grillini? Questo è uno scontro interno alla sinistra ma un commissario può solo produrre un danno alla città. Poi de Magistris non è ricandidabile e quindi non gli faremmo alcun favore. C'è un atto vendicativo del Pd deluchiano che vuole occupare la città». Quindi uno sguardo al futuro: «Non partirei - conclude - dal toto-nomi, il centrodestra deve avere una sua idea di città con la Grande Napoli. Poi più candidature è un bene, Maresca è una autorevolissima proposta che non può essere attribuita ad un partito, c'è la ipotesi più identitaria di Rastrelli ed ancora quella delle conoscenze e competenze economiche di Riccardo Monti. Più disponibilità ci sono e più il centrodestra riesce ad allargare la sua area».

Dall'altra parte della barricata de Magistris fa una previsione: «Secondo me Bassolino si candiderà e Fico il pensiero lo ha ma si devono creare le condizioni per un'ampia convergenza. Roberto si vuole candidare ma vorrebbe vincere facile che a Napoli è complicato». Lo ha detto a Tagadà su La7. Evocato dall'ex pm, l'ex sindaco Antonio Bassolino i suoi messaggi li lancia dalla platea di fb dove assieme alla moglie Anna Maria Carloni fa un siparietto molto significativo su quelle che sono le sue intenzioni per le amministrative: «Una lunga camminata dentro il corpo di Napoli. Tanti brevi dialoghi con persone di diversi ambienti sociali ed orientamenti politici. Poi al semaforo di Via San Carlo ecco che Anna Maria mi chiede in quale direzione proseguire: verso Piazza Municipio e Piazza Matteotti, rispondo». Cioè verso il Comune e la Città metropolitana perché chi indosserà la fascia tricolore sarà anche sindaco metropolitano.

