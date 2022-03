Napoli, Consiglio comunale riunito il 30 marzo. Temi la lotta alla camorra e il Pnrr

La conferenza dei Capigruppo, si è riunita oggi con la presidente Enza Amato e la partecipazione dell'assessora delegata ai rapporti con il Consiglio Teresa Armato. Il 30 marzo alle ore 9 (con appello entro le ore 10) il Consiglio comunale di Napoli si riunirà alla Sala dei Baroni per la monotematica dedicata a: Lotta alla camorra e iniziative per la sicurezza urbana.

A seguire, il Consiglio tratterà della delibera di giunta comunale numero 55 del 24 febbraio 2022 di proposta al Consiglio Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Piano Nazionale per gli investimenti complementari (Pnc) e Horizon 2020. Presa d'atto dei decreti di ammissione a finanziamento per un valore complessivo di 301.961.536,39 euro e variazioni di bilancio con i poteri del Consiglio Comunale proposta dal sindaco Manfredi e dagli assessori Filippone, Cosenza, Lieto, Ferrante e Santagada.

Saranno poi trattati alcuni ordini del giorno: il primo a firma dei consiglieri Gennaro Esposito, Gennaro Acampora, Sergio D'Angelo e del consigliere aggiunto Savary Ravendra sull'inserimento nello Statuto del Comune di Napoli del riferimento al principio dello Ius Soli; il secondo a firma della consigliera Alessandra Clemente su: Sostegno alla riforma della cittadinanza e riconoscimento diffuso dei diritti; il terzo a firma del consigliere Rosario Palumbo per l'estensione ai dipendenti comunali dell'esercizio dell'azione solidale della cessione, volontaria e gratuita per il datore di lavoro, di ferie e riposi solidali in favore di colleghi con figli di maggiore età che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute. Sarà infine trattata la mozione, a firma del consigliere Rosario Palumbo, per l'estensione della mission aziendale di Asia SpA alla nuova vocazione in tema di economia circolare con l'avvio di fabbriche riciclo.