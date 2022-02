Consiglio comunale Napoli, previsto per lunedì incontro su vivibilità e sicurezza

La Conferenza dei Capigruppo, presieduta da Vincenza Amato, si è riunita con la partecipazione dell'assessora Teresa Armato, delegata ai rapporti con il Consiglio, per programmare le prossime sedute dell'assise cittadina di Napoli. Lunedì 28 febbraio (alle ore 9 con appello entro le ore 10) si svolgerà una seduta monotematica del Consiglio Comunale dedicata a Politiche per la vivibilità e sicurezza in città.

Nella stessa seduta, saranno trattati gli ordini del giorno e le mozioni già presentate e non discusse nella seduta del 21 febbraio. La Conferenza ha inoltre programmato per venerdì 4 marzo una seduta dedicata alle nomine per l'Ente Idrico Campano, per la Commissione Locale Paesaggio e per la commissione Toponomastica. Infine, è stata messa in programma per martedì 15 marzo una nuova seduta dedicata al Pnrr. Nella stessa occasione, sarà inserita nell'ordine dei lavori una delibera di Giunta, proposta dall'assessore De Iesu, sulle Linee di indirizzo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.