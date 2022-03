Consiglio metropolitano, Manfredi «Prima riunione il 31 marzo»

Stabilita la prima data del consiglio metropolitano: gli eletti sono convocati il giorno 31 marzo per l’insediamento del nuovo consiglio. Si tratta della rappresentanza politica di tutti i Comuni della provincia di Napoli, che è costituita da 24 consiglieri. Nove di questi sono sindaci dei propri Comuni. Ad annunciare la data del primo consiglio metropolitano è il sindaco Manfredi nel corso di un’intervista a Tele Ischia fatta dal direttore Enrico Buono. Palazzo Matteotti avrà un ruolo fondamentale nella spesa dei fondi europei. Il rilancio della città di Napoli dopo l’era De Magistris, la nuova sfida dei fondi europei, il rapporto rinsaldato con la Regione Campania, il progetto per la Città Metropolitana: questi i temi affrontati dal sindaco Gaetano Manfredi dinanzi alle telecamere di Teleischia.

Rispondendo alle domande del direttore Enrico Buono, il primo cittadino ha esposto senza riserve la sua “idea” della città partenopea all’interno dell’area più vasta che va dall’entroterra ed i comuni, fino al mare con le tre isole. Il turismo, i trasporti, i progetti per il futuro, ma anche la politica con un centro sinistra che si rinsalda alla guida di Napoli e riaggancia rapporti ormai deteriorati con il governatore De Luca. L’intervista andrà in onda questa sera, giovedi 24 marzo, dalle ore 21.05. L’intervista sarà visibile in Campania e nel basso Lazio sul canale 89 del digitale terrestre.