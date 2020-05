Oggi le comiche, il Consiglio regionale è online

«Io nun a veco a manella! Uè, uè, aggio truvat a manella!». Bisognerebbe scomodare Ionesco, Beckett, il teatro dell'assurdo, o i grandi geni dell'arte situazionista per descrivere l'esilarante tentativo dei consiglieri regionali di riunirsi on line in piena emergenza Covid. Ma forse basterebbero Stanlio e Olio. Ciascuno da casa sua, o dall'ufficio, sguardi vacui che rincorrono l'infinito. Solo la presidente Rosetta D'Amelio - confusa e infelice - in aula al Centro Direzionale. Il risultato è Oggi le comiche: mi sentite? ehi mi sentite? io non vi vedo, io non vi sento, io non vi capisco, io non vi sopporto, qualcuno mi porti una cuffia. La manella, accidenti: ovvero il tasto da pigiare per entrare in collegamento con gli altri. Siamo nel 2020 ma lo streaming continua ad essere un oggetto sconosciuto per il massimo organo legislativo della Regione. Venti minuti di caos, venti orribili e imbarazzanti minuti che si dilatano in uno spazio-tempo surreale e precipitano il nostro consiglio regionale nel medioevo della comunicazione tecnologica, anzi nella sua preistoria. Tecnicamente - ammesso che non si faccia offesa all'avverbio, adoperandolo - la riunione è fallita, mettiamoci una pietra, anzi una manella sopra, mentre ieri è andato in scena il bis ma a circuito chiuso, senza diretta, così da evitare un ulteriore spargimento di ilarità. Di certo non si potrà rimediare alla figura barbina di mercoledì, dal momento che l'intera pièce è stata registrata dalle telecamere del consiglio regionale.



Prendiamo atto che la conoscenza e l'utilizzo dei più elementari servizi di teleconferenza non albergano tra le priorità del nostro massimo organo legislativo. Che gli eccellentissimi consiglieri, il cui stipendio si aggira sui quindicimila euro al mese, non hanno manco voglia di studiare e di imparare come si fa, visto che le istruzioni erano state regolarmente fornite a tutti, immaginiamo per tempo. Con le nuove tecnologie abbiamo tutti qualche difficoltà, ammette con candore la presidente D'Amelio, la quale evidentemente considera nuovi gli strumenti che già dovrebbero far parte da tempo dell'alfabeto tecnologico dell'italiano medio, il che non è esattamente un buon viatico per una classe politica che macina chilometri di luoghi comuni parlando e sparlando dei grandi temi dell'innovazione, della banda larga e del 4.0.



Tra smart working, lezioni on line e piattaforme sul web i cittadini campani, nella media, se la stanno cavando assai meglio della loro rappresentanza politica. A quegli stessi cittadini che da due mesi, tra un'autocertificazione e un'ordinanza, si domandano cosa diavolo stiano combinando i consiglieri regionali, come stiano occupando il loro tempo, in quale buco nero siano finiti - c'è qualcuno in casa? - arriva la risposta più desolante. Erano tutti a casa a tentare di connettersi, spegni il Wi-Fi, accendi il Wi-Fi, metti il microfono, togli il microfono, per poi franare alla prima prova, Houston abbiamo un problema, qui nessuno ci capisce una cippa, mentre la sventurata D'Amelio lambisce il baratro della dislessia, vi arriverà un telefonino sul vostro sms, pardon, vi arriverà un sms sul vostro telefonino.



E il governatore De Luca, lo sguardo incazzato nero manco avesse visto un assembramento di runner ai Baretti di Chiaia, pure lui si smarrisce in questo universo parallelo, vorrebbe usare il lanciafiamme ma ha solo una telecamera e un microfono che pare comprato al mercato nero di Islamabad, la sua voce è quella che si sente meno di tutti, un sibilo di insofferenza pura. Ma diamine, provare prima no? Affrontare con un minimo di rigore - lo stesso rigore che si chiede ai cittadini - il collegamento in streaming per evitare di offrire un'immagine così penosa all'Italia è chiedere troppo? Si può sempre migliorare nella vita, prova a minimizzare il consigliere Pasquale Sommese. Come no: prendetevela comoda, ci vediamo alla prossima pandemia, se ci saremo ancora.



Insomma, siamo nei territori de La cantatrice calva dell'inarrivabile Ionesco, tra personaggi che cercano un ordine a non lo trovano, fino ad esprimersi solo tramite versi e parole assonanti. Questa è l'immagine offerta dal nostro consiglio regionale, mentre qualche decina di migliaia di cittadini si fa un mazzo così a lavorare da casa per sbarcare il lunario, e tanti, tantissimi altri, semplicemente hanno detto addio al lavoro, allo stipendio e al sistema nervoso. Alla fine si ride tanto ma solo per capire, come ci insegnava il supremo Beckett, che non c'è proprio nulla da ridere. © RIPRODUZIONE RISERVATA