La seduta del Consiglio regionale della Campania è stata sciolta per mancanza del numero legale. Il presidente Gennaro Olieviero, dopo l'approvazione della mozione proposta dal consigliere Borrelli di adesione all'iniziativa dei cittadini europei (Ice) deniminata Save Bees and Farmers-Salvia ape e agricoltori - ha proceduto ad aggiornare la seduta che si terrà in una data che verrà concordata, nei prossimi giorni, dalla conferenza dei capigruppo.