«Turismo esperenziale», dal consiglio regionale il corso di formazione gratuito per le donne

Domani, alle ore 11.30, presso la sala “Caduti di Nassiryia” del Consiglio regionale, la commissione pari opportunità della Regione Campania consegnerà gli attestati del corso di formazione «Turismo esperienziale turist care» promosso e realizzato nel 2021.

Alla cerimonia interverranno la presidente della commissione pari opportunità, Natalia Sanna, e la vice presidente del Consiglio regionale, con delega alle pari opportunità, Loredana Raia. «Il corso gratuito - spiega la presidente Natalia Sanna - si inserisce in un percorso rivolto a donne casalinghe, family manager, che non sono iscritte ai Centri per l'impiego o che hanno perso il posto di lavoro e che oggi la crisi dovuta al Covid ha ulteriormente penalizzato.

Esso è dedicato a Vittoria Principe - continua Sanna - una componente autorevole della commissione che purtroppo ci ha lasciate e che, da giornalista attenta, scrupolosa, tenace, ha dedicato gran parte delle sue energie a difesa dei diritti delle donne».