Consiglio regionale della Campania, manca il numero legale sulla variazione di Bilancio

Manca il numero legale e la seduta del Consiglio regionale della Campania viene aggiornata di un'ora. Al termine della discussione sulla variazione di Bilancio, con l'applicazione dell'avanzo disponibile di 5.052.748,20 euro realizzato nel rendiconto 2019, il voto elettronico sul testo ha evidenziato la presenza di 24 consiglieri. Tommaso Casillo, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, ha, come da regolamento, aggiornato la seduta di un'ora.



Ultimo aggiornamento: 14:39

La riunione di oggi è stata aperta dall'appello ai consiglieri di, presidente del Consiglio regionale: «Indossate la mascherina, altrimenti scatta la multa da 1000 euro. L'ordinanza vale anche qui dentro», ha detto la D'Amelio ricordando l'obbligo della mascherina negli spazi chiusi e pubblici, richiamando l'ordinanza del governatore De Luca sull'inasprimento delle pene per chi non rispetta le regole anti-contagio. L'ingresso negli spazi dell'assise regionale è controllato dalle guardie giurate i quali si accertano che non ci siano troppe persone, così da evitare assembramenti.