Frizioni. Testa a testa. Pressing vari. Come ogni Finanziaria da chiudere entro Natale ci sono molti attriti da smussare: specie nella maggioranza dove i consiglieri hanno cercato in tutti i modi di infilare emendamenti con la speranza di vederli approvati poi nel documento di Bilancio al voto in aula dopodomani. Con un niet secco della giunta decisa a stoppare ogni desiderata che appesantisse il documento economico con altre voci di spesa. Un percorso non certo in discesa se la commissione Bilancio, ieri, prima convocata alle 12 viene posticipata alla 20. E poi a oggi alle 12. Il segnale che l'accordo è ancora tutto in salita.

Ore in più per cercare di far digerire ai consiglieri i no che arrivano dal presidente della commissione Bilancio (il deluchiano Franco Picarone) e dall'assessore al ramo Ettore Cinque. In totale sono 130 gli emendamenti ma più di cento sono a firma della maggioranza deluchiana: con i consiglieri che tentano in tutti i modi di infilare contributi per i rispettivi collegi elettorali. Mentre la minoranza è decisa a presentarli in aula per evitare di farseli bocciare in commissione. Senza contare la maggioranza che si vede in Consiglio alle 11.30 per reclamare con De Luca maggiori risorse. Con il Pd (in particolare Casillo e Manfredi) che reclama pubblicamente maggiori finanziamenti stabili all'Eav per far fronte ai disservizi della partecipata guidata da Umberto De Gregorio. Non solo, e questo è il dato politico più rilevante, tutto il gruppo democrat firma un emendamento per rendere più pesante il ruolo dell'assemblea regionale proprio nella relazione del Bilancio su alcuni temi. Per evitare, quindi, che la formulazione rimanga solo nelle mani della giunta e venga presentata, alla vigilia dell'ok in aula, ai consiglieri praticamente già pronta. Accusa ricorrente di parti sociali e opposizioni ma che stavolta, anche se con toni diversi, fa rilevare anche il gruppo democrat.

Sembra quasi una piccola ritorsione per il respingimento di tutti gli emendamenti. Anche se lo scenario era noto: De Luca aveva, infatti, fatto presente che quest'anno, ancor di più del passato, non ci sarebbero stati voci aggiuntive di spesa.

Naturale che la minoranza attacchi contro tutta la manovra. «Esprimiamo un giudizio fortemente negativo», sintetizzano i consiglieri di centrodestra. «Nel testo manca una visione, non c'è nessuna concreta azione di rilancio, non ci sono significativi interventi per imprese e famiglie», aggiungono i consiglieri regionali di Fi, Fdi e Lega pronti a presentare gli emendamenti in Aula.

«La commissione bilancio come ogni anno si affanna nei pochi giorni precedenti il Natale a programmare la spartizione del poco che c'è. E come da prassi si assiste alla messa scalza dei consiglieri per accontentarsi degli spiccioli, che se sei della minoranza sono davvero una elemosina», commenta l'ex grillina, ora nel misto, Maria Muscarà.

Punta invece l'indice sugli attriti in maggioranza, il consigliere M5s Gennaro Saiello. «Negli anni ci hanno abituati ai continui rinvii della commissione, una prassi che evidenzia una spaccatura tra i vari gruppi di potere, tuttavia quest'anno volano stracci in pubblica piazza tra i consiglieri a supporto del governatore. Pezzi del Pd, infatti, - attacca Saiello - hanno presentato emendamenti che mirano a rafforzare la funzione di controllo del Consiglio regionale rispetto ai programmi portati avanti dalla Giunta. Una proposta che accogliamo ovviamente con favore ma che significa come la fiducia della maggioranza nei confronti di De Luca e dei suoi assessori è ai minimi termini».