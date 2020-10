Consiglio regionale della Campania: Viglione bocciato nelle urne nonostante 200mila euro ai cinquestelle

C'è chi spende oltre 3mila euro al mese in non meglio precisati «eventi», chi arriva a conteggiare quasi 600 euro di spese ogni mese solo per il vitto tra caffè, tramezzini e ristoranti. Sono i consiglieri regionali M5s che - attraverso la piattaforma Tirendiconto - sono obbligati a giustificare i soldi della propria diaria. Eppure i consiglieri campani M5s hanno raccolto oltre 700mila euro in cinque anni per beneficenza. La cifra è apparentemente considerevole, ma non proprio tutti hanno la sensibilità di tagliarsi lo stipendio allo stesso modo, alimentando così sospetti e maldicenze all'interno dello stesso partito. Un Movimento che assomiglia a uno di quei condomini litigiosi: se in un palazzo si alimentano discussioni per chi non ha pagato le spese per tenere accesa la luce delle scale o per le pulizie, in M5s accade più o meno lo stesso sulle rendicontazioni delle proprie attività. Un inciucismo che parte dalla guerra a chi è più duro e più puro tanto a Roma quanto a Napoli. Paradossalmente chi non tornerà nella prossima legislatura in Consiglio regionale è il casertano Vincenzo Viglione. A nulla gli è valso devolvere ben 218mila euro al fondo istituito dal partito: in media quasi 4mila euro al mese destinati a iniziative sociali. Viglione non ce l'ha fatta a farsi rieleggere, anzi è finito persino quarto per numero di voti nel listino casertano M5s. «Noi consiglieri - spiega Viglione - percepiamo circa 9mila euro netti al mese, non mi è costata fatica mettere da parte quei soldi». Se gli si chiede però come mai tutti gli altri fanno un po' più fatica a far confluire parte delle proprie diarie nel fondo, preferisce non fare polemica. «Io mi sono interamente dedicato alle attività del Consiglio, magari altri hanno organizzato eventi, hanno assunto collaboratori mentre io mi sono sempre rivolto ai dipendenti del Gruppo consiliare».



La capogruppo M5s,, ha devoluto 119mila euro al fondo in cinque anni, poco più diche di euro ne ha donati 118mila. In pratica Viglione ha devoluto oltre 100mila euro in più dei propri colleghi più virtuosi. Tutti gli altri hanno donato la metà della metà. C'è ad esempioche nella sua consiliatura si è fermato appena a 58mila euro destinati al fondo, poco peggio diche ha donato 59mila euro e dello stabiese, fermo a 66mila euro. La domanda che ora corre tra gli M5s è: com'è possibile che un consigliere riesca a mettere da parte ben oltre 200mila euro e un altro non arrivi neppure a 60mila? La risposta è nelle assai imprecise rendicontazioni pubblicate sul portale Tirendiconto che dovrebbe servire per fare attività di trasparenza, ma in realtà di trasparente ci sono solo le cifre, ben meno puntuali sono le giustificazioni delle spese tutte molto generiche.

Gennaro Saiello, ad esempio, riesce a mettere da parte per il fondo M5s, nel mese di aprile, appena 385 euro. Come spende i suoi circa 9mila euro netti? Quasi 3500 euro vanno via per non meglio precisate «attività ed eventi», 280 euro per i collaboratori, 410 per la gestione dell'ufficio e 350 euro per «rimborsi chilometri». Proprio su Saiello sono stati fatti da colleghi di partito calcoli sul totale delle spese da lui effettuate negli ultimi 35 mesi: 26.933 euro per rimborso carburante, 21.336 per organizzare eventi, 8mila di ospitalità e 10.867 per pubblicizzare iniziative. Altri non sono da meno. Luigi Cirillo destina ad aprile - ultima rendicontazione disponibile - appena 470 euro al fondo M5s. Delle sue indennità solo mille euro sono per eventi, ma costa molto di più l'ufficio: quasi 1700 euro. Altri mille euro sono volati tra «vitto» e «trasporti» e 750 euro spesi per imprecisate «consulenze». Loro, però, al pari di Ciarambino, Muscarà e Cammarano hanno confermato il proprio seggio. Il generoso Viglione è invece rimasto a casa.

