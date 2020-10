La Lega entra per la prima volta nel Consiglio Regionale della Campania. Ieri la proclamazione degli eletti: Severino Nappi, Attilio Pierro e Gianpiero Zinzi. Il capogruppo sarà Gianpiero Zinzi. «Parte il lavoro per costruire l'alternativa a De Luca con proposte, soluzioni e idee per la Campania», è scritto in una nota.

Ultimo aggiornamento: 11:32

