Manca numero legale in Consiglio regionale, l'ira delle opposizioni

Venerdì 29 Giugno 2018, 16:55 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 16:57

Salta di un'ora per mancanza di numero legale la seduta del Consiglio regionale. Armando Cesaro, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Campania, ha chiesto il voto elettronico per la votazione della mozione presentata in aula da Enza Amato del Pd. Ventuno i presenti in aula, numero non sufficiente a garantire il proseguimento dei lavori che, come da regolamento, sono stati aggiornati di un'ora.«Per l'ennesima volta, il Consiglio regionale si ritrova senza numero legale». Lo ha detto lo stesso Cesaro. «Ho chiesto la votazione elettronica sulla mozione della Amato - ha affermato - e la maggioranza non aveva i numeri». «È gravissimo - ha aggiunto - i problemi dei nostri concittadini oggi sui nostri banchi, a quanto pare, non interessano né al governo regionale né a una maggioranza che è tale solo sulla carta». «Si tratta di una situazione assolutamente intollerabile - ha concluso - che mortifica fortemente le istituzioni campane e di cui il governo De Luca dovrebbe cominciare a prenderne politicamente atto».«Faccio appello ai consiglieri di maggioranza e a De Luca: se non avete voglia di lavorare, dimettetevi». Fa eco Valeria Ciarambino, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, commentando la mancanza del numero legale. «Rinunciassero tutti al lauto stipendio che percepiscono - ha affermato - siamo di fronte all'assenteismo della maggioranza, in sei mesi sono state convocate solo quattro sedute di Consiglio regionale». «De Luca è ornai in campagna elettorale per recuperare la caduta nei sondaggi - ha aggiunto - la sua maggioranza se ne frega degli interessi dei cittadini». «Oggi si discutono mozioni importantissime, i laboratori, il testo relativo all'ospedale Rummo che sta trasformando in uno spezzatino - ha proseguito - la maggioranza è assente come il suo presidente, la situazione è veramente gravissima».«È il momento di porre fine a questa legislatura che non è capace di occuparsi del bene dei cittadini - ha concluso - se ne andassero a casa e consentissero alla Campania nuove elezioni e un nuovo governo che possa risollevare questa Regione».