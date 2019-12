Consiglio regionale, via libera alla bonifica per Ponticelli e Scampia

Oggi in Consiglio regionale, all'interno della Legge di Stabilità, è stata approvata nel maxiemendamento una misura che stanzia 300 mila euro per il 2020 relativi ad interventi di riqualificazione delle periferie urbane e per contrastare fenomeni di abbandono e degrado socio economico, per l'attuazione di interventi di tutela, controllo e recupero ambientale dei quartieri di Ponticelli e di Scampia. L’obiettivo è quello di attuare un recupero funzionale di porzioni di territorio oggi abbandonate e lasciate ad uno stato di degrado totale. Nel giorno della fiducia in Consiglio regionale voluta dal presidente De Luca il via libera alla bonifica in zone della periferia è stata ben accollata anche dai territori, municipalità oggi guidate dal centrosinistra.

La proposta di stanziare fondi per quei territori è partita dal consigliere regionale Pd Gianluca Daniele e dal consigliere Giovanni Chianese. «Un risultato importante che abbiamo fortemente voluto e che parla alla città di Napoli e ai suoi quartieri più emarginati - scrive Daniele su facebook - Tra l'altro, gli interventi di bonifica ambientale che verranno effettuati nei prossimi mesi nei quartieri di Ponticelli e Scampia, oltre a migliorare la qualità della vita dei cittadini, consentiranno di restituire a quei quartieri e a quelle municipalità porzioni di territorio completamente abbandonate in questi ultimi anni di amministrazione della città».

