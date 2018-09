«Consulente strapagato», vespaio di polemiche per il bando Puc di Sant'Antimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 7 Settembre 2018, 12:00

SANT'ANTIMO - Entro fine anno deve essere redatto il Puc, piano urbanistico comunale. L'annuncio del bando di gara per conferire l'incarico ad un professionista diviene un vero e proprio caso, che fa scendere in campo un outsider, il parlamentare Antonio Pentangelo, coordinatore provinciale di Forza Italia. Oggetto della polemica la mancanza della copertura finanziaria per far fronte alla copertura del costo del professionista. «Il provvedimento va immediatamente revocato» secondo il parlamentare di Fi, che accusa la maggioranza di centro -sinistra, guidata da Aurelio Russo, «di aver promosso un bando palesemente illegittimo perché privo della copertura finanziaria».Nel bando, pubblicato sulla gazzetta ufficiale, il compenso per il professionista è pari a duecentomila euro, ma la copertura presente in bilancio è di quindicimila euro per il 2018 e alla stessa cifra per il 2019. Questo impedirebbe di adempiere agli obblighi previsti nel documento. Si profilerebbero «sicuri contenziosi ed un enorme debito fuori bilancio, ce n'è quanto basta per un intervento immediato della magistratura contabile e, forse, non solo di quella» secondo Pentangelo che annuncia un'immediata segnalazione della vicenda alla corte dei conti. L'intervento di un politico esterno alla comunità cittadina, come lo stesso ha sottolineato, è stata sollecitata dai consiglieri di centro destra Corrado Chiariello ed Innocenzo Treviglio. Chiariello interviene sulla vicenda annunciando che chiederà immediatamente la convocazione del consiglio comunale, affinché venga fatta chiarezza sulla vicenda. «Il sindaco venga subito in aula e dia le debite spiegazioni. Chiarisca se siamo di fronte ad incompetenza e sciatteria amministrativa, se ha ricevuto sollecitazioni o pressioni istituzionali o politiche tali da spingerlo ad un atto dissennato che, per come formulato, rischia di mettere il comune definitivamente in ginocchio».