Consulta, scure sul salva-Napoli: adesso de Magistris trema

Venerdì 15 Febbraio 2019, 07:30

La Corte Costituzionale boccia la possibilità per i Comuni in pre-dissesto che non sono riusciti a rispettare le tappe del risanamento previsto dal piano di riequilibrio di poter spalmare il disavanzo in 30 anni anziché in dieci. Si tratta della cosiddetta possibilità di riformulare o rimodulare i piani di rientro, in caso di riaccertamento di ulteriore disavanzo, che era stata prevista dalla legge di stabilità nazionale del 2017. Con sentenza 18/2019 depositata ieri mattina, la Consulta ha dichiarato «costituzionalmente illegittimo» il comma della legge di stabilità 2017 nel parte dedicata alle riformulazioni dei piani, accogliendo il ricorso presentato dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Campania in merito al Comune di Pagani, che si era avvalso all'epoca della proroga trentennale. Ma questa norma dichiarata incostituzionale è stata parzialmente ripresa anche nelle leggi successive.