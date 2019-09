Mercoledì 4 Settembre 2019, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è chi avrebbe preferito tornare alle urne, chi non ha gradito il voto sulla piattaforma Rousseau e chi non crede nell’unione tra 5Stelle e PD. La nuova alleanza per il “Conte bis” lascia un po' perplessi i napoletani, consapevoli però del fatto che non ci fosse molta scelta.«Abbiamo votato per i 5 Stelle – affermano in strada – ma questa collaborazione con il PD non la vediamo di buon occhio. Siamo stati sempre oppositori dei loro modi di fare politica e adesso non capiamo come si possa trovare una linea di azione buona per tutti. Queste difficoltà potrebbero dare modo alla Lega di tornare ad essere l’alternativa. Forse sarebbe stato meglio tornare a votare e non affidarsi al parere degli utenti in rete».Non tutti però sono dello stesso parere. La scelta di continuare a governare rassicura chi crede nella validità del programma pentastellato. «Bisogna andare avanti per provare a cambiare il paese. L’intesa va fatta sui programmi e non sulle ideologie. Questa era la scelta giusta da fare per non tornare al voto. Adesso va individuata una squadra di governo valida che riesca a dialogare con serietà e nell’interesse di tutti».