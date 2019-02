Lunedì 18 Febbraio 2019, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2019 11:33

Una decina di persone aderenti ai Si Cobas e licenziati della società «Ambiente spa» e dello stabilimento Fca campano, stanno presidiando i cancelli dello stabilimento Leonardo a Pomigliano d'Arco, dov'è attesa la visita del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e del vicepremier Luigi Di Maio. I manifestanti hanno anche affisso dei manifesti raffiguranti Conte con il naso di Pinocchio e i due vicepremier, Di Maio e Matteo Salvini come Totò e Peppino con la scritta «gli onorevoli 1963-2019, la farsa continua». «Da questi due per gli operai non esce niente - si legge sul manifesto - solo chiacchiere e repressione. Rappresentano i piccoli imprenditori e non sono contro i grandi capitalisti». I manifestanti hanno effettuato un volantinaggio già all'ingresso degli operai del primo turno.