Pioggia di milioni per il centro storico di Napoli: «È un giorno bellissimo»

Martedì 16 Luglio 2019, 13:09 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2019 13:54

«Oggi abbiamo fatto partire quello che noi chiamiamo Cis Napoli», lo ha detto il ministro per i Beni culturali Alberto Bonisoli, a Napoli per il Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) centro storico di Napoli, per il quale vengono stanziati 90 milioni di euro a valere sul Fondo di sviluppo e coesione. Il ministro ha spiegato che «ci abbiamo messo due o tre settimane in più perché all'interno del governo ci siamo divisi i compiti». «Questo Cis lo presiedo io come ministero dei Beni e le attività culturali - ha affermato - altri sono presieduto dai miei colleghi di governo proprio per evitare che un'eccessiva concentrazione dei compiti amministrativi su un unico ministero portasse a sua volta un possibile slittamento dei tempi». «Per noi è importante lavorare - ha aggiunto - siamo partiti il prima possibile, la data di partenza sarà tra qualche giorno perché abbiamo alcuni dettagli burocratici da fare». «Già per il mese di settembre chiederemo al Comune di Napoli di avere le schede operative dei progetti che sono stati elencati - ha concluso - da lì in poi si potrà partire con la fase operativa».«È una programmazione che si integra con altri interventi del governo sul territorio come per esempio il progetto Unesco», ha spiegato Bonisoli. «Ciò che conta - ha affermato - è migliorare la qualità di vita dei cittadini che abitano nel centro storico di Napoli». Il ministro ha evidenziato che «con le istituzioni che, a vario livello si occupano del centro storico di Napoli, si è lavorato molto bene».L'incontro di oggi, in prefettura a Napoli, «dà inizio alla programmazione di un evento importante che prevede un investimento di 90 milioni di euro» e «segue quello del maggio scorso». «Da quel momento a oggi - ha spiegato Bonisoli - si è lavorato alla definizione dei progetti». «Oggi - ha aggiunto - arriviamo alla fase operativa». «Ci siamo anche riservati progetti di riserva - ha concluso - che ora non rientrano nella programmazione, ma appena ci saranno risorse aggiuntive questi progetti potranno essere operativi».«Con i soggetti che hanno firmato con noi il Cis convergiamo sul fatto che la scommessa sul Sud è non solo stanziare i fondi ma spenderli bene. Sentiamo il dovere di stare accanto nella realizzazione dei progetti agli enti locali che, per i tagli subiti, spesso non hanno la capacità amministrativa per portarli avanti», ha detto il ministro per il Mezzogiorno Lezzi. «Portiamo avanti - ha detto Lezzi - progetti che erano stati bloccati per carenze amministrative o mancanza di concertazione tra enti locali. Per questo ringrazio Comune di Napoli e Regione Campania perché, l'obiettivo è realizzare gli investimenti». Il ministro ha sottolineato che il governo vigilerà anche sui tempi di esecuzione dei lavori finanziati dal Cis: «L'articolo 13 del contratto firmato oggi - ha detto - predispone i tempi da osservare, in mancanza dei quali subentrano poteri sostitutivi»«Napoli è diventata un laboratorio di concretezza, competenza, professionalità e di leale cooperazione tra tutte le istituzioni, elemento non scontato. Quando si lavora in squadra in questo modo si può andare lontano», ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, al termine dell'incontro in prefettura. Il primo cittadino ha poi espresso l'auspicio che «questo spirito con cui è stato realizzato il Contratto istituzionale di sviluppo possa contrassegnare anche gli altri tavoli in cui stiamo lavorando con il Governo»