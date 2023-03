Coppie gay, Trapanese: «Se morissi toglierebbero la bimba che ho adottato al mio compagno»

Luca Trapanese da single, nel 2018 adottò Alba, neonata affetta da sindrome di down. Oggi è assessore alle politiche sociali del comune di Napoli e definisce «un problema sociale enorme negare alle coppie di fatto la trascrizione del figlio dell'altro compagno».

«Faccio un esempio, io ho adottato Alba e per il mio compagno, se vogliamo fare la trascrizione, sarà impossibile e non avrà diritto su nulla nella vita di mia figlia. Non è vero quello che ieri diceva il ministro della Famiglia, che non c'è bisogno della idoneità».

«Ho dovuto fare un percorso al pari delle famiglie dove mi hanno chiesto l'idoneità- aggiunge - il mio compagno dovrà avere l'idoneità il che significa servizi sociali, avvocati, relazioni per qualcosa che già esiste perchè è una famiglia che già esiste. Vado oltre, se io muoio, Alba sarà affidata a mio fratello e non al mio compagno che fa parte già della sua vita»,. Conclude dicendo che «Il sindaco di Milano ha voluto preannunciare quello che succederà, anche qui a Napoli non è arrivato un diktat, sono delle indicazioni ma è chiaro che questo è un problema sociale enorme».