Coppie gay, Manfredi call con i sindaci: «Fronte unico, uguali diritti a tutti i bambini»

NAPOLI - Dopo aver modificato in maniera simbolica il nome dell’assessorato alla Famiglia trasformandolo al plurale (Famiglie), il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi chiama a raccolta i primi cittadini del fronte progressista rispetto ad un tema delicato come quello dei diritti civili. L’ex rettore accetta la sfida lanciata dai suoi colleghi di fascia tricolore sul tema delle trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali. In serata, iniziata poco dopo le 19,30, una call tra Manfredi e i sindaci di Milano Beppe Sala, di Roma Roberto Gualtieri, di Firenze Dario Nardella, di Bologna Matteo Lepore e di Torino Stefano Lo Russo.

«C'è un vuoto normativo che va assolutamente colmato: quando si discute dei diritti dei bambini, è necessario provvedere con una legge che li garantisca. Lo Stato, in tutte le sue articolazioni, non deve alimentare discriminazioni: anzi bisogna favorire tutte le forme di riconoscimento per garantire uguali diritti a tutti i bambini così come è previsto dalla nostra Costituzione» ha detto Manfredi, che ha proseguito: «In tal senso ritengo sia utile da parte di noi sindaci assumere una posizione unica, una linea comune che non crei conflitto istituzionale, ma che anzi serva ad avviare un dibattito a livello governativo e parlamentare. Come Amministrazione comunale di Napoli siamo vicini alle sensibilità di tutte le famiglie, al punto che - come gesto simbolico, ma dal valore anche sostanziale - ho modificato la delega dell'assessore alla Famiglia in Famiglie».