Impegnato in campagna elettorale, l’ex sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, lascia l’incarico di capostaff del governatore Vincenzo De Luca. A subentrargli è l’ex parlamentare Bruno Cesario, nominato in precedenza direttore della sede romana della Regione Campania. Cesario è stato eletto deputato prima con l’Ulivo e poi con il Pd. Alle regionali del 2015 è stato candidato al consiglio nelle liste di Vincenzo De Luca ma non è stato eletto.

Martedì 6 Febbraio 2018, 12:56 - Ultimo aggiornamento: 06-02-2018 13:31

