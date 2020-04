LEGGI ANCHE

I sindaci dei quattro comuni flegrei (Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida) in una nota congiuntadell'ospedale Santa Maria delle Grazie. Il nosocomio ritornerà ad operare a pieno regime tra qualche giorno dopo la chiusura per sanificazione per la crisi sanitaria.«che venga istituito un vero triage clinico, e che nel pronto soccorso non ci siano più ambienti contigui, condizione di possibile contagio; che siano differenziati i percorsi tra paziente covid sospetto e paziente confermato, con una accettazione che possa definire subito se il soggetto è negativo, prima di farlo accedere ai reparti».«Non è possibile immaginare di bloccare i percorsi clinici ultraspecialistici e perciò devono essere messi a disposizione locali e tende container per consentire che le attività proseguano normalmente. Bisogna tracciare un percorso chiaro per i pazienti che necessitano di operazione, sottoponendoli a tampone o test, e sapere quando e come essere dimessi e offrire in tempi breve tutte le risposte».Infine «si ritiene indispensabile che gli operatori sanitari siano sottoposti ad uno screening periodico, attraverso test e tamponi, e dando subito le risposte, senza attese di settimane, così come avvenuto fino ad oggi». Nelle conclusioni nel ritenere il nosocomio un centro sanitario di eccellenza si esorta i responsabili di non cadere in errori di superficialità che hanno rischiato di portare tutta l'area flegrea nei giorni scorsi a diventare 'Zona Rossa' per l'alto numero di contagi da Covid 19 registratisi.