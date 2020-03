Coronavirus a Napoli, agenzie Abc chiuse al pubblico: via ai servizi online

«In relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica del Covid-19, al fine di prevenire il rischio ulteriore di diffusione del virus e di consentire ad ABC il rafforzamento delle iniziative già adottate a tutela della salute degli utenti e dei dipendenti, nei giorni 9 e 10 marzo le Agenzie di via Argine e di via Ventaglieri resteranno chiuse al pubblico. I servizi saranno garantiti per via telematica e telefonica». Lo rende noto Abc Acquedotto di Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA