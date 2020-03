Coronavirus a Napoli, il Comune amplia la fascia di dipendenti in smart working

Il Comune di Napoli amplia la fascia dei propri dipendenti che possono ricorrere al lavoro agile, procedura già in corso presso l'amministrazione in via sperimentale. La decisione è stata presa su volontà del sindaco, Luigi de Magistris, ed è stata approvata oggi con delibera. Una decisione maturata anche a seguito del decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con cui sono state chiuse le scuole fino al 15 marzo per ridurre le occasioni di contagio da coronavirus. La delibera è immediatamente in vigore. Il provvedimento è esteso a tutti i dipendenti che ne faranno richiesta, durante il periodo previsto dal Dpcm, purché il ricorso al lavoro agile «non metta in discussione l'efficienza dell'attività». Le domande potranno essere inoltrate da oggi per ottenere il beneficio già da lunedì 9 marzo. Possono fare richiesta, le lavoratrici in stato di gravidanza; i genitori di figli minori, compresi i casi di affido, con carichi di cura verso i minori nati dal 1 gennaio 2007, per la durata di sospensione delle scuole. In tal caso - si sottolinea in delibera - sarà data priorità ai nuclei monogenitoriali, mentre per i nuclei con presenza di entrambi i genitori, il richiedente dovrà espressamente dichiarare di essere l'unico genitore ad avvalersi delle modalità di lavoro agile. Eventuali precedenze saranno riconosciute in ragione della minore età dei figli minori. Posso accedere al lavoro agile anche i dipendenti con figli in condizioni di disabilità gravi; i lavoratori con invalidità a titolo personale «sulla base di specifica certificazione medica di strutture sanitarie pubbliche che sono affetti da patologie per le quali è consigliato nella fase epidemica la permanenza al proprio domicilio». Inoltre sono ammessi i lavoratori che attestino di avvalersi quotidianamente di mezzi di trasporto pubblico per la distanza domicilio-luogo di lavoro. La richiesta potrà essere valutata dal dirigente di riferimento, sulla base di criteri di rotazione, in ragione di esigenze organizzative connesse alle caratteristiche delle attività lavorative e dei compiti assegnati al dipendente, e di ulteriori esigenze di carattere sanitario per diminuire negli ambienti e negli uffici la contemporanea presenza di più persone. «Tutela della salute, prevenzione e attenzione alle relazioni familiari e umane sono gli obiettivi che garantiamo con una serie importanti di decisioni rapidissime. Diamo immediata serenità alle famiglie e a quanti hanno patologie a rischio», affermano il vicesindaco, Enrico Panini, e gli assessori al Lavoro e alla Salute, rispettivamente, Monica Buonanno e Francesca Menna © RIPRODUZIONE RISERVATA