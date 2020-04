Coronavirus a Napoli, i consiglieri M5S si tagliano gli stipendi e acquistano 46mila mascherine

I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno acquistato 46 mila mascherine per gli operatori delle 7 Asl della Campania. L' acquisto - informa il Gruppo consiliare di M5S è avvenuto con 150 mila euro dei sette eletti alla Regione. Si tratta - afferma il capogruppo Valeria Ciarambino - di «un piccolo gesto per tutelare professionisti straordinari che spesso lavorano a mani nude per salvare le nostre vite». «A infermieri, medici, autisti, sia dipendenti che volontari, tutti impegnati a testa bassa e in prima linea nella lotta al Coronavirus - aggiunge Ciarambino - abbiamo voluto far dono di presidi di protezione di cui non sempre sono stati dotati, o che spesso non erano adeguati per difendersi da questo nemico invisibile».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il capogruppo, insieme ai consiglieri, ha consegnato questa mattina la prima tranche di mascherine «ffp2» alla centrale 118 della Asl Napoli 1, presso l'Ospedale del Mare.